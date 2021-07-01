Яхту унесло течением в опору Благовещенского моста в Петербурге

В Благовещенский мост в Петербурге врезалась яхта. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге яхта влетела в опору Благовещенского моста. Все произошло днем в четверг, 1 июля. Судно шло по течению и столкнулось с переправой. Теперь происшествием занимается транспортная прокуратура.

- По предварительным данным, у яхты отказал двигатель, и ее занесло течением к опорам моста. Транспортная прокуратура выяснит обстоятельства. При наличии оснований будут приняты меры, - передает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

К слову, сегодня у сотрудников надзорного ведомства много работы в Петербурге. Ранее в этот же день в Неву свалилась влюбленная пара, катавшаяся на катере, а следом на Малой Неве столкнулись яхта и катамаран. Всеми происшествиями как раз занимаются в прокуратуре.