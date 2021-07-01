Видео наезда владельца моноколеса на 4-летнего мальчика в Петербурге

Появилось видео момента наезда владельца моноколеса на 4-летнего мальчика в Петербурге. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

«Комсомолка» показывает видеозапись момента наезда владельца моноколеса на 4-летнего мальчика в Санкт-Петербурге. Напомним, все произошло на тротуаре на проспекте Ветеранов. Судя по записи, мужчина объезжал на моноколесе попутных прохожих, но внезапно перед ним выскочил ребенок, оторвавшийся от матери. К сожалению, столкновения избежать не удалось. Мальчик получил тяжелые травмы.

- Возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сотрудники полиции задержали 29-летнего владельца моноколеса. Ему выдали обязательство о явке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что в худшем случае водителю моноколеса грозит до шести месяцев ареста.