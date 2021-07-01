Мариинская больница расстается с охранной службой после попадания торговца в палату

Мариинская больница прекратила сотрудничество с ЧОП, на который не раз жаловалась. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Мариинской больнице решили расстаться с охранным предприятием после случая попадания в одну из палат торговца массажерами. Напомним, хитрый мужчина, предположительно, воспользовался усталостью и загруженностью врачей и прошмыгнул на территорию медучреждения, а на входе сказал, что идет в морг. Правда, прекращение сотрудничества с ЧОП произошло не из-за этого, а по совокупности различных факторов.

- С данным ЧОП хотели расстаться на протяжении последних полутора лет. Тендер тогда проводил город. Выиграл ЧОП, предложивший самую низкую цену за одну смену – 1,5 тысячи рублей. Город уже заплатил по контракту, поэтому договор с охранным предприятием не прекратили ранее. Мы регулярно жаловались на работу сотрудников компании и просили выделить нормальных ответственных специалистов, - пояснили в пресс-службе Мариинской больницы.

К слову, сейчас в медучреждении лечат от коронавируса известного актера Александра Дьяченко. У него цитокиновый шторм, но артист не теряет бодрости духа. Тем более, его постоянно поддерживают поклонники и носят «передачки».