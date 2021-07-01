Более 900 тысяч петербуржцев вакцинировались от коронавируса

В Петербурге привились от коронавируса уже более 900 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 900 тысяч жителей Санкт-Петербурга вакцинировались от коронавируса. О своеобразном юбилее рассказали в пресс-службе Смольного. При этом оба компонента прививки вкололи только 712 тысячам горожан. Власти довольны тем, что люди массово идут на вакцинацию, устанавливая рекорды день за днем. Даже в прививочных пунктах в торговых центрах уже ввели предварительную запись, дабы избежать очередей.

- Особенно активно идут перед выходными. Сейчас отпускной сезон. Жители выезжают на дачи. Массовая вакцинация – самый действенный способ снизить риск распространения инфекции и количество госпитализаций, - цитируют губернатора Александра Беглова в Смольном.

К слову, «КовиВака» и «ЭпиВакКороны» в Северной столице уже не достать, эти прививки получают сейчас те, кто успел записаться на них. Зато «Спутника V» в избытке.