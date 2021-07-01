Сиделец «Крестов» насмерть забил сокамерника кипятильником

В Петербурге сиделец СИЗО-1 забил до смерти кипятильником своего сокамерника. Фото: Артем КИЛЬКИН

Колпинский районный суд Петербурга принял к производству уголовное дело, возбужденное в отношении сидельца следственного изолятора «Кресты», который забил до смерти своего сокамерника. Убийство произошло 19 марта 2021 года в период с 22:00 до 23:00. По версии следствия, мужчины внезапно испытали друг к другу личные неприязненные отношения, и все закончилось трагедией.

- Нападавший использовал в качестве орудия преступления предмет, сделанный из фрагмента кипятильника. Он нанес не менее 16 ударов по телу пострадавшего, не менее 1 удара в область головы, а также не менее 8 ударов руками и ногами. Смерть сокамерника наступила на месте преступления, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Теперь сидельцу СИЗО-1 грозит еще до 15 лет лишения свободы.