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Происшествия1 июля 2021 22:34

Пожар повышенной сложности тушат в цоколе многоэтажки на Кораблестроителей

Есть угроза распространения огня
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На цокольном этаже дома на улице Кораблестроителей произошел мощный пожар.

На цокольном этаже дома на улице Кораблестроителей произошел мощный пожар.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мощный пожар вспыхнул на цокольном этаже жилого дома на улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурге. Очевидцы сообщили о происшествии в 22:13. На место срочно выехали 17 спасателей МЧС на 4 единицах спецтехники. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоили повышенный ранг сложности.

- По предварительной информации, горит цокольный этаж здания по адресу ул.Кораблестроителей, д.32, корп.1. В 22:23 пожару присвоили №1-БИС, - коротко сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

«Комсомолка» будет следить за развитием происшествия. Сведений о пострадавших пока нет.