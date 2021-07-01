Пожар повышенной сложности тушат в цоколе многоэтажки на Кораблестроителей

На цокольном этаже дома на улице Кораблестроителей произошел мощный пожар. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мощный пожар вспыхнул на цокольном этаже жилого дома на улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурге. Очевидцы сообщили о происшествии в 22:13. На место срочно выехали 17 спасателей МЧС на 4 единицах спецтехники. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоили повышенный ранг сложности.

- По предварительной информации, горит цокольный этаж здания по адресу ул.Кораблестроителей, д.32, корп.1. В 22:23 пожару присвоили №1-БИС, - коротко сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

«Комсомолка» будет следить за развитием происшествия. Сведений о пострадавших пока нет.