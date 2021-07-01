Суд присяжных определил вину убийц четырех петербуржцев, забравших квартиры жертв

В Петербурге состоялся суд присяжных над убийцами, которые завладевали квартирами своих жертв. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд присяжных признал виновными двух предполагаемых убийц четырех человек. По версии следствия, после смерти пострадавших их квартирами завладел бывший участковый из Колпино, пенсионер МВД Сергей Крохин. Сейчас мужчина отбывает пожизненное наказание. Параллельно ведется суд над его пособниками.

Двух мужчин по фамилии Зубов и Зорин обвиняют в четырех убийствах в период с 2011 по 2015 годы по требованию Крохина. Они входили в доверие к жертвам, как считают в СК, а затем путем удушения или с помощью алкоголя и наркотиков расправлялись с ними. Злоумышленники выжидали долго, лишь бы получить заветные квартиры. С кем-то один из них даже заключил фиктивный брак, а потом хладнокровно убил.

- Также Крохин привлек Агеева, Торочкову, Годовикову, где они похитили чужое имущество – деньги, принадлежащие С., вырученные от продажи ½ и ¼ долей квартиры, расположенной по адресу: г. СПб, п. Понтонный, ул. Южная, д. 19. Сделали они это путем обмана и злоупотребления доверием. Ущерб на общую сумму 1,8 млн рублей, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В итоге суд присяжных признал виновными по всем эпизодам и не заслуживающими снисхождения Зубова, Агееву, Годовикову и Торочкову. А вот Зорина хоть и признали абсолютно виновным, но он снисхождение все-таки заслужил. Почему – не сообщается.