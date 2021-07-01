Спасатели МЧС локализовали пожар на цокольном этаже жилого дома на Кораблестроителей

Пожарные локализовали огонь на цокольном этаже жилого дома на улице Кораблестроителей в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Спасателям МЧС удалось оперативно локализовать мощный пожар, вспыхнувший на цокольном этаже жилого дома на улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурге. Напомним, очевидцы увидели огонь «под землей» около 22:13. На место быстро приехали спасатели и повысили ранг пожара из-за угрозы распространения стихии. Но все складывается благополучно.

- В 22:36 пожар локализовали и снизили его ранг сложности. По уточненной информации, в 12-ти этажном жилом здании, на цокольном этаже, горела обстановка на площади 10 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что огонь тушат 17 спасателей на 4 единицах спецтехники. Причины пожара устанавливаются.