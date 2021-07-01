В Смольном рассказали, с каких улиц Петербурга будут эвакуировать авто во время 1/4 финала Евро-2020

Петербуржцев предупредили об эвакуации авто на некоторых улиц во время четвертьфинала на Евро-2020. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предупредил автомобилистов об эвакуации машин с определенных улиц во время проведения четвертьфинала Евро-2020. Напомним, матч состоится в пятницу, 2 июля. За выход в полуфинал поборются Испания и Швейцария. Это будет последняя игра чемпионата Европы для Северной столицы.

- Эвакуировать автомобили, нарушившие правила остановки и стоянки, будут на следующих улицах: Петровский пр., Южное шоссе, Северное шоссе, Вязовая ул., Конюшенная площадь, Лиговский пр., Стремянная улица, Вознесенский пр. от Малой Морской до Адмиралтейского пр., наб. реки Мойки, Большая Зеленина, Пионерская ул., Чкаловский пр., Введенская ул., Малый пр. П.С., Рыбацкая ул., пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большая Пушкарская ул., ул. Смолячкова, Лесной пр., Гренадерская ул., Большой Сампсониевский пр., Яхтенная ул., Приморский пр., - передает пресс-служба комитета по транспорту.

О прогнозах на матч Испании и Швейцарии читайте в материале «КП-Спорт».