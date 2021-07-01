Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Авто1 июля 2021 23:53

В Смольном рассказали, с каких улиц Петербурга будут эвакуировать авто во время 1/4 финала Евро-2020

Комитет по транспорту просит заранее ознакомиться со списком и быть внимательнее
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Петербуржцев предупредили об эвакуации авто на некоторых улиц во время четвертьфинала на Евро-2020.

Петербуржцев предупредили об эвакуации авто на некоторых улиц во время четвертьфинала на Евро-2020.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предупредил автомобилистов об эвакуации машин с определенных улиц во время проведения четвертьфинала Евро-2020. Напомним, матч состоится в пятницу, 2 июля. За выход в полуфинал поборются Испания и Швейцария. Это будет последняя игра чемпионата Европы для Северной столицы.

- Эвакуировать автомобили, нарушившие правила остановки и стоянки, будут на следующих улицах: Петровский пр., Южное шоссе, Северное шоссе, Вязовая ул., Конюшенная площадь, Лиговский пр., Стремянная улица, Вознесенский пр. от Малой Морской до Адмиралтейского пр., наб. реки Мойки, Большая Зеленина, Пионерская ул., Чкаловский пр., Введенская ул., Малый пр. П.С., Рыбацкая ул., пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большая Пушкарская ул., ул. Смолячкова, Лесной пр., Гренадерская ул., Большой Сампсониевский пр., Яхтенная ул., Приморский пр., - передает пресс-служба комитета по транспорту.

О прогнозах на матч Испании и Швейцарии читайте в материале «КП-Спорт».