Жители Купчино пожаловались на отключение света поздним вечером 1 июля

Во Фрунзенском районе Петербурга отключилось электричество в ночь с 1 на 2 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поздним вечером 1 июля в некоторых жилых домах Фрунзенского района пропало электричество. Местные начали жаловаться на проблему в соцсетях. Без света осталась в том числе улица Будапештская. В пресс-службе «Россети Ленэнерго» сообщили «КП-Петербург», что в курсе аварии, ее уже устраняют.

- Произошло технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ. Аварийные бригады выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении. Для скорейшего запитывания потребителей диспетчеры компании создают резервные схемы электроснабжения, - рассказали в компании.

Добавим, что точные сроки возвращения света в дома пока не называются. В «Ленэнерго» заверили, что это произойдет в ближайшее время.