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Дом. Семья2 июля 2021 0:23

Огромный пчелиный улей появился во дворе жилого комплекса в Петербурге

Местные жители в шутку называют столб с насекомыми новым «Лахта Центром»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге во дворе одного из домов поселился огромный рой пчел. Фото: vk.com/primor_online

В Санкт-Петербурге во дворе одного из домов поселился огромный рой пчел. Фото: vk.com/primor_online

Во дворе жилого комплекса «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга появился огромный столб, облепленный роем пчела. Необычный улей, мягко говоря, удивил и напугал местных жителей, которые сообщили о проблеме в управляющую компанию. Задумчивые сотрудники УК попали на одну из фотографий с места – они явно впервые столкнулись с такой задачей.

Живой "Лахта Центр". Фото: vk.com/primor_online

Живой "Лахта Центр". Фото: vk.com/primor_online

- Похоже, пчелы хотят что-то сказать жителям квартала? Как думаете, что? Наша версия: пчелиное «послание» адресовано застройщику, который хочет вырубить последний кусочек леса между жилым комплексом и промзоной! – пишет автор публикации о рое пчел в группе «ПРИМОРский район» во «Вконтакте».

В комментариях один из подписчиков сообщества иронично предположил, что пчелы строят второй небоскреб – новый «Лахта Центр».