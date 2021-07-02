Свет вернулся в дома Фрунзенского района Петербурга после устранения аварии

В жилые дома в Купчино вернули свет после устранения аварии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В многоквартирные дома Фрунзенского района Санкт-Петербурга вернули электричество после устранения аварии, произошедшей поздним вечером 1 июля. Напомним, произошло пресловутое технологическое нарушение на оборудовании 10 кВ. Местные жители стали жаловаться на проблему в соцсетях, и ее вполне оперативно решили. Особенно не повезло Будапештской улице. В итоге без света люди просидели менее двух часов.

- Аварийная бригада оперативно восстановила электроснабжение потребителей в районе Будапештской улицы после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. С 00:30 все жители домов получают электроэнергию в полном объеме, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе «Россети Ленэнерго».