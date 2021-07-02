Белые ночи закончатся 2 июля в Санкт-Петербурге

В Петербурге подходит к концу сезон знаменитых белых ночей. Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге вот-вот закончатся белые ночи – уже в эту пятницу, 2 июля. Теперь жители Северной столицы будут наблюдать за разведением мостов в темноту, а кое-кто более не рискнет допоздна гулять. Напомним, сезон белых ночей начался в городе 30 мая и в итоге продлился чуть-чуть более месяца.

- Петербургский планетарий выложил в своем Instagram-аккаунте космический календарь на июль. Так, на 2 июля намечено окончание сезона белых ночей в Петербурге. 10 числа обещают новолуние, а 24 – полную луну, - пишет «Мойка78».

Добавим, что «Комсомолка» узнала о погоде на июль 2021 года. В этот раз второй месяц лета будет жарче обычного. Но не беспокойтесь, жару на время выгонят ливни с грозами.