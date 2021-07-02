Последние новости в Санкт-Петербурге на 2 июля 2021 года: Нападение двух стаффордов на мужчину и способ получения QR-кодов для горожан

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 2 июля 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру пятницы, 2 июля 2021 года. В Исаакиевском соборе и Спасе на Крови решили ввести ограничения по коронавирусу из-за ухудшения эпидситуации в городе. Теперь в музеи не допускают экскурсионные группы, состоящие из более 20 человек. На колоннаду Исаакия, например, будут пускать только индивидуально. Также с посетителей потребуют носить маски и соблюдать соцдистанцию.

«Комсомолка» нашла владельца дворняжки, который героически накрыл своим телом собаку, когда на нее набросились два агрессивных стаффорда. Оказываются, эти бойцовские псы не первый раз нападают на других животных. Их владелец часто пренебрегает поводком. Хозяин искусанной дворняжки в итоге отнес ее к ветеринарам, а жаловаться в полицию на происшествие не стал. Вот только другие местные жители другого мнения и хотят засудить владельца бешеных терьеров.

В Смольном прокомментировали инициативу отказать непривитым медработникам в единоразовых выплатах по коронавирусу. Чиновники поясняют, что соответствующий опубликованный проект постановления является всего лишь черновиком. Однако если документ утвердят, то это будет стимулом сделать прививку для медиков, как считают в комитете по социальной политике. Да и снижение нагрузки на городской бюджет лишним не будет.

Наконец, вакцинированным от коронавируса петербуржцам предложили поскорее получить через «Госуслуги» QR-код, дающий возможность посещать массовые мероприятия и различные заведения вроде общепита в некоторых регионах России, в том числе в Москве. В Северной столице, к слову, такая жесткая пропускная система еще не введена.