Жара снова надвигается на Петербург

Жаркие деньки возвращаются в Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жаркая и солнечная погода опять приходит в Петербург. Рекордных температур выше +35 градусов синоптики пока не обещают, но выше среднего норматива воздух точно прогреется. И с большим запасом.

- 2 июля в Петербурге ожидается переменная облачностью без существенных осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха оставит +24...+26 градусов, - сообщает городской гидрометцентр.

В субботу,3 июля, в Северной столице будет также солнечно, с небольшими облаками, но термометры покажут уже +25...+27. И это при средней нормативной температуре по июлю в +21 градус.

Ну а в воскресенье синоптики и вовсе обещают жару до +28 градусов. Все также без дождей и с переменной облачностью.

По прогнозам специалистов, особенно жаркими будут первые две недели июля. Осадки ожидаются ближе к середине месяца, а вот вторая половина окажется и не жаркой и не холодной, а просто нормальной.