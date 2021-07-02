Более 900 тысяч петербуржцев привились от коронавируса

Количество привитых в Петербурге подбирается к миллиону. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 900 тысяч жителей Петербурга привились от коронавируса. Такие данные приводит городской Комитет по здравоохранению. Задача привить миллион человек к лету, которая недавно казалась утопией из-за низких темпов вакцинации, стала практически реальностью - в городе поставлен очередной суточный рекорд по числу сделанных прививок.

- 30 июня первично привито 17 517 человек. Это на две тысячи больше, чем 29 июня. Вторично – 5 245 человек. В целом за сутки выполнено 22 762 прививки. Всего с начала кампании в городе привито 906 373 человек. Из них 712 207 полностью закончили цикл вакцинации, - сообщает пресс-служба Комздрава.

О том, что «массовая вакцинация - самый действенный способ снизить риск распространения инфекции», а также уменьшить количество госпитализаций, еще раз напомнил и губернатор Петербурга Александр Беглов.

А в Смольном тем временем сообщили привитым горожанам о возможности получить QR-код для похода в рестораны, кафе или на массовые мероприятия. Правда, власти города оговариваются, что это надо выезжающим в Москву, например, а в Петербурге система ограничений пока не введена. Но над ней уже думают.