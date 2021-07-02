Зачем жителям Петербурга нужно получать QR-код, объяснили в Смольном

Петербуржцам предложили получить QR-код. Пока на всякий случай. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга объяснили, зачем жителям города было предложено получать QR-код через портал Госуслуг. Такой код выдается всем, прошедшим полный цикл вакцинации, либо переболевшим коронавирусом или получившим отрицательный результат ПЦР-теста. С таким обращением, наделавшим много шума, к горожанам обратился вице-губернатор Станислав Казарин. Позднее в его аппарате поспешили успокоить взволнованных петербуржцев.

- Напоминаем, что QR-код нужен для посещения заведений общественного питания и массовых мероприятий. Это касается только тех жителей города, которые отправляются в поездки в регионы, где введена система QR-кодирования с соответствующими ограничениями, например в Москву. В Санкт-Петербурге система QR-кодов не введена, - уточняет пресс-служба Смольного.

Другими словами, петербуржцы могут получить QR-код через Госуслуги, если собираются куда-то ехать или сами этого хотят. Впрочем, власти города на Неве уже прорабатывают возможное ужесточение карантинных мер из-за роста заболеваемости и изучают московский опыт, в том числе с введением QR-кодов.