Три уголовных дела по торговле «коронавирусными» справками возбудили в Петербурге

Торговцев липовыми справками задержали в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Три уголовных дела о торговле поддельными справками и медицинскими документами возбуждены в Петербурге. В руки оперативником попались мошенники предлагавшие купить врачебный отвод от вакцинации или документ об отсутствии контакта с зараженными.

- На станции метро «Девяткино» оперативники экономической полиции Всеволожского района Ленобласти задержали 30-летнюю неработающую уроженку Чувашии. Женщина зарабатывала себе на жизнь продажей «липовых» медицинских справок. Так, за полторы тысячи рублей можно было приобрести медотвод от вакцинации, либо за 500 рублей - справку об отсутствии контакта с инфицированными, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

У «бизнесмена» из Красносельского района расценки были похожие: справка об отсутствии контакта стоила 500 рублей, а отвод от прививки - 1800.

Во Фрунзенском районе оперативники задержали мужчину, продававшего справки об отрицательном результате ПЦР-теста на ковид.

Всем троим торговцам грозит до двух лет лишения свободы за подделку документов.