На Васильевском острове из-за ДТП встали трамваи, а на Планерной «Рено» лег на крышу

"Солярис" остановил трамваи на Васильевском острове. Фото: vk.com/spb_today

Два ДТП нарушили спокойное для автомобилистов утро пятницы. Так, на Васильевском острове пришлось остановиться трамваям - под один из них умудрился влезть серебристый «Солярис».

- На Среднем проспекте В.О. из-за «Хендая» встали трамваи, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Точно неизвестно, что хотел сделать водитель иномарки, вероятно развернуться, но маневр явно не удался. Теперь автомобилисту придется не только ремонтировать свою машину, но и оплатить простой трамваев.

А примерно в то же время, но в Приморском районе, выезжавший со двора фургон уложил на крышу «Рено Каптюр». На месте ДТП уже работают спасатели и ГИБДД. О пострадавших ничего не сообщается.

В целом же на дорогах Петербурга, по оценкам сервиса Яндекс.Карты, практически свободно, затруднения оцениваются лишь на два балла из десяти.