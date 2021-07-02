До +29 градусов поднимет температуру в Петербурге южный край антициклона

Жаркая погода возвращается в Петербург. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жара снова возвращается в Петербург. Уже в пятницу термометры покажут до +26 градусов, а на выходных столбик термометра поднимется до +28, что существенно выше нормы. Благодарить за тепло надо южный край антициклона, оказывающий влияние на Северную столицу.

- Санкт-Петербург: продолжение лета внушает оптимизм. 2 июля синоптическая ситуация в атмосфере над городом будет формироваться под влиянием южной периферии антициклона. При переменной облачности обойдется без существенных осадков, а температурные показатели на 3-4 градуса превысят климатическую норму, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, ближайшие три дня порадуют петербуржцев отсутствием дождей, а температура будет держаться в рамках +26...+29 градусов.

В целом, июль обещает быть приятным: до 20-х чисел температура будет чуть выше нормы (около +21 градуса), а потом вернется к ней. Осадки не превысят 3/4 от привычного, а первые дожди пойдут лишь со второй недели месяца.