Рекордное число человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 2 июля

Более 45 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге рекордное число человек были обследованы на коронавирус. По данным Смольного на пятницу, 2 июля 2021 года, за сутки анализы сдали более 45 тысяч жителей города. Добавим, что за неделю ежедневно за тестированием обращаются все больше людей.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 45 788 человек. Обработано 12602 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщили в администрации Северной столицы.

Накануне Смольный намекнул на то, что петербуржцам вскоре может понадобиться QR-код о вакцинации. Власти рассказали, где горожане могут увидеть свой статус. Сейчас такой код дает право посещать в Москве и других регионах России некоторые заведения, общественные места и массовые мероприятия. В Петербурге подобных ограничений пока не вводилось.