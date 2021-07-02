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Общество2 июля 2021 10:28

В Пулково попросили пассажиров заранее приезжать в аэропорт из-за больших очередей

Также рекомендуют самостоятельно проходить регистрацию
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Пулково попросили пассажиров заранее прибивать в аэропорт

В Пулково попросили пассажиров заранее прибивать в аэропорт

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В аэропорту Санкт-Петербурга всю неделю большой ажиотаж. В Пулково попросили пассажиров заранее прибывать в аэропорт, учитывая туристический сезон и значительный рост пассажиропотока на внутренних направлениях. Обращение к пассажирам появилось в соцсетях аэропорта 1 июля 2021 года.

- По возможности регистрироваться на рейсы самостоятельно онлайн или в киосках саморегистрации, установленных на территории аэропорта, - добавили в Пулково.

Ранее пассажиры аэропорта стали жаловаться на огромные очереди. Люди часами стояли, чтобы попасть на стойку регистрации, многие переживали, что могут опоздать из-за этого на рейс.

Из-за обилия жалоб началась проверка транспортной прокуратуры. Пока что сообщений о нарушениях не было.