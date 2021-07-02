Рейс из Петербурга в Горно-Алтайск совершил посадку в Барнауле Фото: Александр ГЛУЗ

Рейс, летевший из Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск ,неожиданно совершил посадку в Барнауле. В пятницу 2 июля 2021 года в социальных сетях об этом сообщили пассажиры самолета, которые пока не смогли долететь до запланированного места.

- Рейс посадили неожиданно в Барнауле, якобы из-за плохих метеоусловий в Горно-Алтайске. Тут за окном светит солнце, - написала одна из пассажирок.

Отметим, что из Петербурга 2 июля рейс в Горно-Алтайск вылетел в 8 часов утра, согласно расписанию Пулково. Так же по данным метеорологов, на данный момент в Горно-Алтайске солнечная погода, без дождей, ветер около 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.

Капитан самолета попросил пассажиров оставаться на своих местах. Сейчас экипаж ждет распоряжений от представителя авиакомпании.