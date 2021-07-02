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Авто2 июля 2021 11:06

Движение по проспекту Обуховской обороны ограничат на две недели с 3 июля

Вплоть по 16 июля будут проводиться ремонтные работы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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На проспекте Обуховской обороны ограничат движение из-за ремонта с 3 июля

На проспекте Обуховской обороны ограничат движение из-за ремонта с 3 июля

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Проспект Обуховской обороны в Санкт-Петербурге уходит на ремонт. В связи с этим в течение двух недель начиная с 3 июля 2021 года на дороге будет ограничено движение. Работы по замене асфальта будут проходить в зоне трамвайных путей от улицы Шелгунова до Володарского моста, а также на перекрестке проспекта Обуховской обороны и Шлиссельбургского проспекта.

- Ограничения движения транспортных средств на период с 3 по 16 июля будут введены только в зоне производства работ. Работы на трампутях продлятся до 16 июля, после чего дорожники перейдут к ремонту проезжей части и тротуаров проспекта, - пояснили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

В планах комитета заменить асфальт на протяжении всего проспекта Обуховской обороны, кроме участка от улицы Шелгунова до улицы Грибакиных, так как его ремонтировали не так давно. Стоимость всех работ составит более 416 миллионов рублей.