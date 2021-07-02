Автобусы изменят движение в центре Петербурга из-за ЕВРО-2020

Общественный транспорт изменит движение в центре Петербурга из-за Евро-2020 Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В центре Санкт-Петербурга автобусы изменят движения из-за ЕВРО-2020. Как пояснили 2 июля 2021 года в комитете по транспорту, в дни проведения матчей будет закрыт проезд по Большой Морской улице. Это связано с работой фан-зоны на Дворцовой площади.

- 2 и 3 июля, 6 и 7 июля, 11 июля, в связи с проведением мероприятий по размещению Зоны болельщиков Чемпионата Европы по футболу 2020, закрывается движение транспорта по Большой Морской улице на участке от Исаакиевской площади до Невского проспекта, - рассказали в Смольном.

Так, ограничения коснутся маршрутов № 3, 22 и 27. При движении со стороны Театральной площади автобусы будут идти по Большой Морской, далее по Исаакиевской площади, по Малой Морской улице и выйдут на Невский проспект.

Напомним, что из-за ЕВРО-2020 также в Петербурге перекрыты многие дороги. Полный список можно посмотреть по ссылке.