Новый рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 2 июля 2021 года

Более 1,6 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 2 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подъем заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге идет уже целый месяц. На пятницу, 2 июля 2021 года, по данным оперативного штаба по COVID-19 суточный прирост больных увеличился на 3,7 процентов по сравнению с днем ранее. Количество смертей наоборот снизилось на 12,2 процентов, но все еще находится на критической отметке.

- За минувшие сутки в Петербурге коронавирус был выявлен еще у 1671 человека, скончался 101 пациент, выздоровели 2785 человек, - сообщили в оперативном штабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 2 июля 2021 года / Фото: Яндекс

Общая статистика за время пандемии в Петербурге следующая: заражены заражены 472 935, умерли 16 562, выздоровели 450 711. В Ленинградской области за все время заболели 49 144 человек, из них 191 за минувшие сутки, умерли – 1773 (+10 за сутки), выздоровели 44 993 (+75).

В Петербурге с 5 июля начнется ревакцинация горожан, которые делали прививку более полугода назад. Записаться на нее можно также, как и на первую вакцинацию.

Также Смольный рекомендовал петербуржцам получить QR-код после вакцинации. Пока что в городе не были введены ограничения, как в Москве, где в рестораны и кафе пускают только вакцинированных. Но, видимо, лучше перестраховаться и получить пропуск заранее.