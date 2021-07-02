Грузовик снес парня на самокате в Петербурге

Самокатчик попал под колеса грузовика на Октябрьской набережной. Фото: vk.com/spb_today

Очередное ДТП с самокатчиками произошло в Петербурге. Но на этот раз пострадал не пешеход, а сам водитель двухколесного транспорта. На Октябрьской набережной он угодил под грузовик. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы аварии.

- На Октябрьской набережной при повороте на улицу Тельмана ДТП с участием юноши на самокате и грузовика. Парень живой, встать не может, скорая забирает на носилках, - пишут свидетели происшествия в паблике ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Напомним, что накануне мужчина на моноколесе снес маленького ребенка на тротуаре на проспекте Ветеранов. «Наездника» уже задержала полиция, против него возбуждено уголовное дело.

А 30 июня в районе Комендантского проспекта лоб в лоб столкнулись две девушки на электросамокатах. Обеих увезли в больницу с различными травмами.