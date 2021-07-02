Самокатчика, сбившего ребенка в парке Колпино, отправили под суд

Прокуратура отправила под суд самокатчика, сбившего ребенка в парке Колпино Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 50-летний самокатчик, сбивший ребенка в парке в Колпино, окажется на скамье подсудимых. Как сообщила в пятницу, 2 июля 2021 года, прокуратура Северной столицы, обвинительное заключение по уголовному делу направлено на рассмотрение в мировой судебный участок №77 Колпино.

- 1 июня на территории парка в Колпино мужчина на электрическом самокате совершил наезд на несовершеннолетнего потерпевшего, причинив ребенку тяжкий вред здоровью, - рассказали в прокуратуре Петербурга.

Пострадавшему ребенку всего четыре года. От удара он получил серьезные травмы и попал в реанимацию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности. Мужчину вскоре задержали, он вину признал и даже начал выплачивать добровольную компенсацию родным ребенка.

Сейчас мужчине грозит штраф, а также до шести месяцев ареста.