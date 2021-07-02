В Смольном рассказали, как будет проходить ревакцинация от коронавируса в Петербурге

Ревакцинировать петербуржцев будут "Спутником". Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга рассказали, как будет проходить ревакцинация от коронавируса. На главные вопросы ответил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. О начале ревакцинации с 5 июля он написал на своей странице ВКонтакте. На прививочных пунктах ждут тех, кто прошел полный курс вакцинации полгода назад и больше.

- Проводиться повторная вакцинация будет без проведения анализов на антитела. Для ревакцинации подойдут любые зарегистрированные препараты. С учетом того, что вакцины «ЭпивакКорона» и «КовиВак» остались в городе в ограниченном количестве, а вакцина «Спутник Лайт» еще не поступила, на данном этапе повторная вакцинация будет производиться вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), - сообщил Лисовец.

Он отметил, что титр антител (их наличие и количество), по данным Всемирной организации здравоохранения, значения не имеют. Поэтому привиться от ковида без анализа на антитела смогут и те, кто переболел коронавирусом более шести месяцев назад.

Сделать повторную прививку можно в любом пункте, с собой надо принести паспорт и СНИЛС. Запись на ревакцинацию идет через портал «Здоровье петербуржца», «Госуслуги», телефон 122 и колл-центры поликлиник.