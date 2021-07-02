Автобус из крематория продлят до Светлановской площади из-за ремонта трамвайных путей

138-й автобус заменит трамваи на время ремонта путей на 2-м Муринском проспекте. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Автобусы заменят трамваи на 2-м Муринском проспекте, где из-за ремонта путей будет прекращено движение рельсового транспорта. Ради удобства пассажиров 138-й маршрут автобуса, который курсирует из крематория, продлят до Светлановской площади.

- С 5 июля автобусы будут следовать от Светлановской площади по 2-ому Муринскому проспекту, далее до площади Мужества, по проспекту Непокоренных, Шафировскому проспекту и до конечной остановки «Крематорий», - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Ежедневно на линию будут дополнительно выходить четыре автобуса.

По данным «Горэлектротранса», ремонт путей будет идти до раннего утра 1 августа. До этого времени изменится также маршрут трамваев №40 и №55.