Штормовое предупреждение в Ленинградской области 2 июля объявило МЧС

Грозы и ливни надвигаются на Ленобласть 2 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленинградской области 2 июля 2021 года. По данным спасателей, на регион надвигаются мощные ливни, грозовые тучи и ураганный ветер. Местным жителям советуют заранее подготовиться к встрече с непогодой.

- Начиная с 13 часов 2 июля на территории Ленинградской области местами пройдут ливни, грозы с кратковременным усилением ветра до 15 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Дожди в Ленобласти к 13 дня уже начались на юге региона. Согласно данным "Яндекс.Погода", огромная туча накрыла территорию Гатчинского района. Особо сильный ливень наблюдается в поселке Сиверский, Кикерино, а также под Гатчиной в районе поселка Пудость.

Также заливает Лужский район. В поселке Мшинская гремит гроза. В ближайшие часы грозовые тучи будут двигаться в сторону юго-запада. До Петербурга они не дойдут.