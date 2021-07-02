Мужчина погиб под колесами электрички в Петербурге

Электричка сбила насмерть мужчину в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге под колесами электрички погиб мужчина. Трагедия произошла около семи вечера в четверг, 1 июля 2021 года, на перегоне между станциями Горелово и Лигово. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

- Вчера, около 19:00, в дежурную часть СПб-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о гибели человека под колесами пригородной электрички. По словам машиниста, мужчина сидел прямо в колее, после примененного сигнала повышенной громкости, он встал, но уйти с железнодорожных путей не успел, - рассказали в УТ МВД по СЗФО.

Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло избежать наезда. Мужчина скончался на месте от множества травм.

Личность погибшего установлена. Это 40-летний житель Кировской области.