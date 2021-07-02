Банду "черных риэлторов" признали виновной в убийствах и мошенничествах в Петербурге

Банду "черных риэлторов" отправили под суд за убийства и мошенничества в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд присяжных в Санкт-Петербурге в пятницу, 2 июля 2021 года, признал виновными в убийствах и мошенничествах пять человек, входящих в банду "черных риэлторов". Группировка во главе с участковым уполномоченным ОМВД по Колпинскому району, с августа 2010 года по март 2015 совершила четыре убийства и провернули минимум две мошеннические схемы.

- Участковый и его соучастники находили престарелых людей или тех, кто ведут асоциальный образ жизни, у которых есть квартира. Они выясняли, есть ли у владельцев наследники, - рассказали в следственном комитете Петербурга.

Чаще всего жертвами становились женщины, у которых были внук или сын. Женщин, как собственников квартиры, убивали, а после уговаривали наследника вступить в фиктивный брак с одной из соучастниц, а когда она становилась законной наследницей, его также убивали.

Участковый придумывал способы убийств, которые не оставляют на теле следов. Другой участник банды, пенсионер МВД, занимался юридическими вопросами по оформлению наследства, а после квартиры продавал.

В ближайшее время в отношении соучастников будет вынесен приговор.