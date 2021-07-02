В Петербурге разыскивают мужчину на мопеде, сбившего ребенка

Петербуржцев просят помочь найти мужчину на мопеде, сбившего ребенка / Фото: Дорожный инспектор

В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину на мопеде, который сбил ребенка, а после просто уехал с места аварии. Как сообщает "Дорожный инспектор", ДТП произошло около 21 часов 30 июня 2021 года на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности, когда шестилетний мальчик с мамой переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

- Неустановленный водитель на мопеде, двигаясь по Гражданскому проспекту от проспекта Науки к улице Гидротехников, осуществляя маневр левого поворота на улицу Верности к улице Бутлерова совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2015 года рождения, переходящего с мамой проезжую часть улицы Верности по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, после чего, с места ДТП скрылся, - пишет "Дорожный инспектор".

Ребенка госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается, как средней тяжести.

Скрывшийся мужчина на вид лет 38-43, ростом около 185-190 сантиметров. Был одет в поло красного цвета, шорты и черные кроссовки. На голове шлем.