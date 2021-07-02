Следком раскрыл убийство 13-летней давности, но преступник уже умер в психушке

Следком раскрыл убийство мужчины, совершенное в 2008 году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Убийство 13-летней давности смогли раскрыть следователи Северо-Западного управления на транспорте СК России. При помощи экспертизы они установили личность преступника, в 2008 году зарезавшего мужчину на железнодорожной станции «Зеленогорск». Правда, к моменту раскрытия дела убийца уже успел умереть, а для установления истины пришлось вскрывать могилу убитого.

- При повторном изучении уголовного дела было установлено, что на одежде собутыльника погибшего имелись следы крови. Она у обоих мужчин была одинаковой и установить чья именно оказалась на рукаве, на тот момент не удалось. Сам подозреваемый отрицал причастность к преступлению, - сообщает пресс-служба транспортного управления Следкома.

Однако в 2021 году следователи имели уже новое оборудование. Был вскрыта могила убитого и взята часть кости. Экспертиза установила, что кровь на куртке подозреваемого принадлежит жертве, что доказывало его вину.

Но привлечь убийцу к ответственности не удалось - в 2016 году он умер в Крымской республиканской психиатрической больнице.