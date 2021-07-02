Флешмоб с песнями «Тату» и Магомаева в поддержку олимпийцев запустили в Ленобласти

Жители Ленобласти могут подержать олимпийцев песнями. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже совсем скоро, 23 июля, в Токио стартуют XXXII летние Олимпийские игры. На них отправятся более 300 российских спортсменов, девять из которых будут представлять Ленинградскую область. Поэтому в 47 регионе решили поддержать олимпийцев и запустили музыкальный флешмоб с песнями «Тату», Магомаева и других исполнителей.

- Участникам флешмоба предлагается исполнить следующие треки: Государственный гимн России, «Все зависит от нас» Елки, «Нас бьют – мы летаем» Аллы Пугачевой, «Герои спорта» Муслима Магомаева, «Падали, но поднимались» Алексея Хворостяна, «Есть только миг» Олега Анофриева, «Команда молодости нашей» Людмилы Гурченко, «Нас не догонят» группы «ТАТУ» и некоторые другие, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Композиции взялись не «с потолка» - их выбрали по результатам опроса, проведенного среди членов сборной команды России. Записанные песни надо опубликовать в соцсетях с хэштегами #ВЕРИМВРОССИЮ и #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте Ассоциации студенческих спортивных клубов России.