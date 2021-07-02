Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика2 июля 2021 16:51

Глава Комитета по природопользованию покидает Смольный «по семейным обстоятельствам»

Денис Беляев уже написал заявление на увольнение
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Денис Беляев покидает свой пост. Фото: gov.spb.ru

Денис Беляев покидает свой пост. Фото: gov.spb.ru

Председатель Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Денис Беляев уходит из Смольного. Как стало известно 2 июля, он уже написал заявление на увольнение по собственному желанию.

- По семейным обстоятельствам, - назвал причину такого решения «Невским новостям» сам Беляев.

Каким будет его следующее место работы еще действующий чиновник не знает. Или, по крайней мере, не называет. Также Беляев не уточняет, что именно за семейные обстоятельства подтолкнули его к решению уволиться.

Напомним, что место главы Комитета по природопользованию Денис Беляев занял летом 2019 года. До этого он возглавлял «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства имени Берга».