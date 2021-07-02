Глава Комитета по природопользованию покидает Смольный «по семейным обстоятельствам»

Денис Беляев покидает свой пост. Фото: gov.spb.ru

Председатель Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Денис Беляев уходит из Смольного. Как стало известно 2 июля, он уже написал заявление на увольнение по собственному желанию.

- По семейным обстоятельствам, - назвал причину такого решения «Невским новостям» сам Беляев.

Каким будет его следующее место работы еще действующий чиновник не знает. Или, по крайней мере, не называет. Также Беляев не уточняет, что именно за семейные обстоятельства подтолкнули его к решению уволиться.

Напомним, что место главы Комитета по природопользованию Денис Беляев занял летом 2019 года. До этого он возглавлял «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства имени Берга».