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Происшествия2 июля 2021 16:54

Водитель выстрелил пиротехникой в машину во время дорожного конфликта в Петербурге

Полиция задержала стрелка и возбудила уголовное дело
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Полицейские задержали водителя, стрелявшего по машине во время дорожного конфликта в Петербурге

Полицейские задержали водителя, стрелявшего по машине во время дорожного конфликта в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу во время дорожного конфликта. Около 20:50 часов 1 июля 2021 года в полицию обратился 30-летний автомобилист, который сообщил, что десятью минутами ранее в него стрелял другой водитель из-за ссоры на Мурманском шоссе. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- На Мурманском шоссе, на выезде из Санкт-Петербурга, водитель автомобиля "Фольксваген Поло" в ходе дорожного конфликта произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет, в сторону машины заявителя, - пояснили в полиции.

Правоохранители сразу же отправились на место. Спустя 20 минут на 27 километре Мурманского шоссе они задержали 24-летнего жителя Всеволожска. Известно, что парень нигде не работает.

В машине задержанного полицейские нашли пиротехническоее устройство из которого тот и стрелял. Теперь в отношении парня возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Полицейские задержали водителя, стрелявшего по машине во время дорожного конфликта в Петербурге
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО