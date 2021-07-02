Масочный режим в Финляндии пришлось оставить из-за завезенного из Петербурга коронавируса

Из-за болельщиков с Евро финнам до конца лета придется ходить в масках. Фото: Артем КИЛЬКИН

Футбольный Чемпионат Европы подложил свинью жителям Финляндии. С одной стороны, они были рады - их сборная впервые сыграна на Евро, но с другой, из-за съездивших в Петербург фанатов финнам придется еще какое-то время ходить в масках. Отмена соответствующего режима временно отложена из-за вспышки ковида в стране.

- Национальная служба по здравоохранению и благополучию Финялндии к началу лета уже подготовила рекомендации по отмене масочного режима, но теперь это решение откладывается из-за коронавирусной инфекции, завезенной болельщиками из Петербурга, - пишет издание Helsingin Sanomat.

Напомним, что по данным финского Минздрава, как минимум 386 фанатов сдали положительные тесты на ковид по возвращению из России. Еже 50 человек они заразили уже в самой Финляндии. Это дало прирост в 40% недельной заражаемости и теперь отмена масочного режима в Суоми откладывается. Предварительно, до конца лета.