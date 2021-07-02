Синоптик рассказал, когда спадет жара в Петербурге

Синоптик рассказал, когда из Петербурга уйдет жара Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург после непродолжительной прохлады вернулась жара. В субботу, 3 июля 2021 года, температура воздуха снова поднимется до 26-28 градусов и только продолжит подниматься в течение следующей недели. Синоптик Михаил Леус рассказал "КП-Петербург", когда спадет жара в Северной столице.

- Такая теплая погода сохранится минимум до четверга 8 июля. А там будет меняться. Когда это произойдет в пятницу или субботу, надо смотреть ближе ко времени. Антициклон вечно не будет господствовать над Петербургом, он попадет под влияние холодного атмосферного фронта. В конце следущей неделе пойдут освежающие дожди и грозы, - пояснил ведущий специалист центра "Фобос".

Однако, как отметил Леус, делать долгосрочные прогнозы не стоит. Погода может меняться очень стремительно.

Что известно точно, выходные в Петербурге будут знойными. 4 июля температура поднимется до 30 градусов, а со следующей недели стоит ожидать до 31 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода на выходные 3 и 4 июля 2021 года в Санкт-Петербурге: Жара и без дождей

Синоптик рассказал, какой будет погода на выходные 3 и 4 июля 2021 года в Санкт-Петербурге. Температура воздуха поднимется до 29 градусов (подробности)