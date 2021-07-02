Фан-зона ЕВРО-2020 на Дворцовой площади открылась 2 июля

На Дворцовой площади открылась фан-зона Евро-2020 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 2 июля 2021 года открылась фан-зона ЕВРО-2020 на Дворцовой площади. Третье общественное пространство, где болельщики, помимо стадиона, могут собраться все вместе и посмотреть футбол, было организовано специально к финальному этапу чемпионата.

- Фан-зона на Дворцовой площади будет работать с 18:00 до 00:00, но на вход открываться за три часа до начала матча, чтобы все болельщики смогли спокойно и удобно разместиться, - сообщили ранее в Смольном.

Вход на фан-зону, традиционно, свободный и без предварительной регистрации. Но пустят на Дворцовую не более 5 тысяч человек, чтобы не создавать столпотворения.

Работать она будет 2, 3, 6, 7 и 11 июля.

Также в Петербурге работают фан-зоны на Конюшенной площади и у стадиона "Юбилейный.

В 19:00 начнется матч четвертьфинала между Испанией и Швейцарией. Он состоится в Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

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