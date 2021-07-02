Жуткие пробки сковали Петербург 2 июля из-за ЕВРО-2020

Петербург сковали пробки из-за ЕВРО-2020 2 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова жуткие пробки из-за ЕВРО-2020. Вечером 2 июля 2021 года движение практически встало на Петроградской стороне, по Выборгской набережной, а в центре города рядом с Дворцовой площадью. Часть улиц полностью перекрыта, поэтому автомобилистам приходится искать пути объезда.

- Из-за массового перекрытия движения в Петербурге встало движение по Каменноостровскому проспекту от станции метро "Петроградская" до "Черная речка" в оба направления. Также серьезный затор на проспекту Медиков в сторону центра, - сообщает сервис "Яндекс.Карты".

Настоящий аврал на протяжении Пироговской, Выборгской, Ушаковской набережным в сторону "Черной речки". Также стоит Кронверская набережная, проспект Добролюбова.

В Василеостровском районе пробки по 8-й и 9-й линиям, Малому проспекту, набережной Смоленки, Уральской улице и Наличной улице.

В центре стоит Дворцовая набережная, Невский проспект, а также еще множество улиц, находящихся рядом с Дворцовой площадью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге на ЕВРО-2020 в июле 2021 года: Какие улицы закроют и где запрещена парковка

Северная столица принимает четвертьфинал Чемпионата Европы. Рассказываем, где будет перекрытие дорог в Санкт-Петербурге на ЕВРО-2020 в июле 2021 года (подробности)