Клещи покусали 450 жителей Петербурга за неделю

Почти 450 петербуржцев покусали клещи в течение недели Фото: Мария ЛЕНЦ

Почти 450 жителей Санкт-Петербурга покусали клещи в течение недели с 21 по 27 июня 2021 года. Как пояснили в Роспотребнадзоре Северной столицы, чаще всего присасывание насекомых происходило за пределами города, но есть случаи укусов в черте.

- За неделю по поводу присасывания клещей обратилось 447 человек, из них 75 дети. В черте города было зафиксировано 77 укусов, - пояснили в ведомстве.

На первом месте по укусам Курортный район, там "поймали" клеща 19 человек. Следом идет Пушкинский район - 17 укусов. Далее по 7 случаев в Красносельском и Выборгском, по 5 в Колпинском, Невском и Петродворцовом, по 3 в Приморском, Красногвардейском, Кировском и Калининском и всего 1 случай зарегистрирован во Фрунзенском районе.

При этом исследовано за эту неделю было почти 600 клещей. Из них 65 оказались энцефалитными, а у 108 обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).

Всего с начала сезона 2021 года в Петербурге 15 человек заразились энцефалитом, включая троих детей. ИКБ обнаружен у 50 человек, из них семь у детей.