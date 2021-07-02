Градостроительная комиссия заработала в Петербурге

Главная задача комиссии – предупредить строительство «муравейников» без социальных объектов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый коллегиальный орган, который защитит Петербург от жилых кварталов, лишенных социальной инфраструктуры, заработал в Смольном: прошло первое заседание градостроительной комиссии.

– За последние годы мы значительно продвинулись в ликвидации дисбаланса между жилой застройкой и социальной инфраструктурой, но эту работу надо продолжать, – подчеркнул губернатор Александр Беглов. – Комиссия будет рабочим штабом для решения вопросов обеспеченности городских территорий социальной, дорожной и инженерной инфраструктурой.

Главная задача комиссии – предупредить строительство «муравейников» без школ, садиков, поликлиник и других социальных объектов. Не в обиде останутся и сами инвесторы.

– Теперь правила стали прозрачными и понятными для всех игроков строительной отрасли, – объяснил вице-губернатор Николай Линченко. – В комиссии реализован режим одного окна: в одном коллегиальном органе будут обсуждать все аспекты нового жилищного строительства Петербурга.

Заседания обещают проводить не реже, чем раз в месяц, или чаще – по мере поступления заявлений от перспективных застройщиков.