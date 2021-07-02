Более 23 тысячи вакцинаций от коронавируса сделали за сутки в Петербурге

В Петербурге опять установили рекорд по числу вакцинаций за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки в который раз обновили рекорд по числу вакцинаций от коронавируса. За прошлый день привились 23 119 человек, первично – 18 471, а вторично 4 648 (то есть получили второй компонент вакцины – Прим.ред.). Напомним, сейчас в избытке есть только «Спутник V», остальные прививки либо кончились, либо на них уже выстроилась очередь.

- С начала вакцинации прививку получили 924 844 человека, из них 716 855 полностью закончили цикл. Сейчас запас вакцин в городе составляет 154 488 комплектов доз, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Накануне власти Петербурга рекомендовали жителям Северной столице обзавестись QR-кодами, которые позволяют посетить общественные места, в том числе рестораны в некоторых регионах России, где ввели строгие ограничения. В нашем городе такого пока нет, но план нового локдауна уже обсуждают.