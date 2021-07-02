В Ленобласти спасатели эвакуировали из болота мужчину, укушенного гадюкой

В Ленобласти гадюка укусила мужчину в лесу. Фото: vk.com/acclo

В Ленинградской области спасатели эвакуировали из Мшинского болота мужчину, которого укусила гадюка. Змея застала его врасплох. Что мужчина делал в лесу, ходил ли по грибы или охотился – неизвестно. Но он попал в «засаду» и понял, что сам не выберется на волю. К счастью, у него хватило сил вызвать спасателей на место.

- Все произошло утром 2 июля. После укуса гадюки мужчина почувствовал слабость. Из-за своего физического состояния он не смог самостоятельно выбраться из леса. Поиски мужчины заняли продолжительное время. В итоге его успешно эвакуировали усилиями спасательного отряда города Тосно, - сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти во «Вконтакте».

Добавим, что после эвакуации укушенного мужчину передали сотрудникам скорой помощи. О его состоянии не сообщается, как и о судьбе змеи.