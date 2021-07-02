Станцию метро «Зенит» в Петербурге закроют с 3 июля

В Петербурге вновь закроют станцию метро "Зенит", в этот раз с 3 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Станцию метро «Зенит» в Санкт-Петербурге собираются закрыть с 3 июля. Об этом журналисты «Комсомолки» узнали из голосового оповещения на зеленой линии подземки. С грядущей субботы поезда будут просто проезжать станцию при движении в обоих направлениях. «КП-Петербург» запросила комментарий в пресс-службе подземки.

- Действительно, станцию вновь закроют. Причина – нужно вернуться к работам (ремонтным – Прим.ред.), которые были приостановлены на время Евро-2020. Но лучше все узнать в КРТИ, - сообщили в метрополитене.

Напомним, «Зенит» открыли 10 июня. Внешний вид станции преобразили, добавив туда реплики кубков петербургского клуба. Больше года станция была закрыта из-за вспышки коронавируса, а позже из-за ремонта. 10 июля 2020-го ее официально переименовали в «Зенит», сменив прежнее название – «Новокрестовская».