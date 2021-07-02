Глава СК взял на контроль дело владельца моноколеса, сбившего ребенка на тротуаре в Петербурге

Глава Следкома заинтересовался ходом расследования уголовного дела, возбужденного в отношении владельца моноколеса, сбившего ребенка в Петербурге. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Глава Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело, возбужденное в отношении владельца моноколоса, который сбил 4-летнего мальчика на тротуаре в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Напомним, происшествие попало на видео. 29-летний мужчина довольно быстро двигался по тротуару на моноколесе, и вдруг ему под ноги выбежал ребенок, оторвавшийся от матери. В итоге мальчик получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

- Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования 4-летнего мальчика в Санкт-Петербурге в результате наезда мужчины на электрическом моноколесе (ч.1 ст.118 УК РФ), - передает пресс-служба СК РФ.

Добавим, что за причинение тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности владельцу моноколоса грозит в худшем случае до 6 месяцев ареста.