Суд отправил в тюрьму на 2 года петербуржца, проломившего череп полицейскому

В Петербурге отправили в тюрьму буйного мужчину, проломившего голову сотруднику полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд отправил на 2 года в колонию строгого режима жителя Купчино, который проломил череп сотруднику полиции. Все произошло 2 декабря 2020 года, глубокой ночью, у дома в Альпийском переулке. К буйному мужчине приехали полицейские, заковали его в наручники, но он и не думал сдаваться.

- Обвиняемый, будучи в наручниках, ударил рукам не менее одного раза в голову водителю ППСП, причинив ему физическую боль, а также закрытую травму головы, которая расценивается как тяжкий вред здоровью, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Позже нападавший публично раскаялся, полностью признал вину и извинился перед полицейским. Сотрудник МВД принял его слова и простил. Выяснилось, что мужчина имеет непогашенную судимость, работает и имеет на иждивении трех маленьких детей.