СПбГУ не продлил сотрудничество с завкафедрой семитологии, оштрафованной за участие в незаконной акции протеста

СПбГУ не продлил контракт с заведующей кафедрой семитологии в Восточном факультете. Фото: facebook.com/sonya.yampolskaya

СПбГУ не стал продлевать контракт с заведующей кафедрой семитологии и гебраистики Софьей Ямпольской из Восточного факультета. Об этом сообщила сама доцент в своем Facebook. По словам Софьи, лично для нее в этом нет никакой драмы, но она подозревает, что на решение о прекращении сотрудничества повлияло ее участие в зимней незаконной акции протеста в центре Северной столицы.

- Меня задержал ОМОН в центре города и мне выписали штраф за административное правонарушение (официально состоявшее в нарушении санитарных норм, но трактуемое ректоратом в политическом ключе). Руководство Восточного факультета, надо отдать им должное, сделало все возможное, чтобы отстоять мою кандидатуру, - пишет Софья Ямпольская.

В комментариях к публикации об уходе из вуза Софью поддерживают как коллеги из России, так и иностранцы.